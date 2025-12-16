LaLiga: «Κόλλησαν» στο 0-0, Ράγιο Βαγεκάνο και Μπέτις - Real.gr

Οι Σεβιγιάνοι, προσεχής αντίπαλος του στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Τούμπα, είχαν ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο, όμως η μεγαλύτερη στιγμή στο ματς ήταν το δοκάρι του Παλατσόν στο 70′ για τη Ράγιο.
Ο πολύπειρος Μανουέλ Πελεγκρίνι παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1 χρησιμοποιώντας τους: Αλβάρο Βάγιες – Ρουιμπάλ, Γιορέντε (7′ λ.τρ. Μπάρτρα), Νατάν, Ροντρίγκες – Ντεοσά (59′ Λο Σέλσο), Ρόκα – Άντονι, Φορνάλς (74′ Αλτίμιρα), Ρικέλμε (74′ Γκαρθία) – Κούτσο Ερνάντες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και οι βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2
(35′ Γουέδες – 76′,84′ Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1
(17′ Κόκε, 74′ Γκριεζμάν – 63′ Μπελτράν)
Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1
(5′ Μορλάνες, 82′ Μασκαρέλ, 89′ Μουρίκι – 21′ αυτ. Μαφέο)
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0
(70′, 86′ Ραφίνια)
Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1
(53′ Καμπρέρα)
Σεβίλη-Οβιέδο 4-0
(4′ Ανταμς, 22′ Σο, 51′ Μεντί, 89′ Εζούκε)
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
(48′ Σβέντμπεργκ, 55′ Ελ Αμπντελαουΐ)
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Αναβολή
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
(68′ Βιθέντε – 24′ Μπαπέ, 76′ Ροντρίγκο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30
Μπέτις 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22
Σεβίλλη 20
Χετάφε 20
Έλτσε 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 18
Μαγιόρκα 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Οσασούνα 15
Βαλένθια 15
Τζιρόνα 15
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9 -15αγ.