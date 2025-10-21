LaLiga: Όλα... μηδέν ανάμεσα σε Αλαβές και Βαλένθια - Real.gr

Οι γηεδούχοι είχαν πάντως την πιο κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι, όμως στο 88′ το απευθείας φάουλ του Ντένις Σουάρες βρήκε το δεξί δοκάρι κι έφυγε άουτ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2
(70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)
Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3
(16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1
(13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2
(44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90΄+4 Αντονι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0
(69΄ Αλμάδα)
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1
(20΄ Ντουράν – 89΄ Σολέρ)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3
(12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
(80΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Βαλένθια 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Μπέτις 16
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλη 13
Αλαβές 12
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Βαλένθια 9
Λεβάντε 8
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Ρεάλ Σοσιεδάδ 6
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6