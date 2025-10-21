LaLiga: Όλα... μηδέν ανάμεσα σε Αλαβές και Βαλένθια - Real.gr

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Αλαβές και η Βαλένθια στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga. Αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν απ' τους δύο «μονομάχους», καθώς η μεν Αλαβές έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, οι δε «νυχτερίδες» έμειναν για 4ο σερί ματς μακριά απ' τη νίκη.

Οι γηεδούχοι είχαν πάντως την πιο κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι, όμως στο 88′ το απευθείας φάουλ του Ντένις Σουάρες βρήκε το δεξί δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

(70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3

(16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1

(13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2

(44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90΄+4 Αντονι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0

(69΄ Αλμάδα)

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1

(20΄ Ντουράν – 89΄ Σολέρ)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3

(12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

(80΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Βαλένθια 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 17

Μπέτις 16

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Εσπανιόλ 15

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Σεβίλη 13

Αλαβές 12

Ράγιο Βαγεκάνο 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Βαλένθια 9

Λεβάντε 8

Μαγιόρκα 8

Θέλτα 7

Ρεάλ Σοσιεδάδ 6

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6