ΛαΜέλο Μπολ: Τροχαίο για τον σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς - Real.gr

Ο σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς, ΛαΜέλο Μπολ, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα στο Uptown της Σάρλοτ την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο έμπειρος γκαρντ φάνηκε να μην έχει τραυματισθεί, καθώς βγήκε κανονικά από την πλευρά του οδηγού του ειδικά διαμορφωμένου Hummer του (μοντέλο 2022) λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πλάνα από κάμερα οχήματος που εξασφάλισε το WSOC-TV, ο Μπολ κινούνταν δυτικά στην οδό Trade και επιχείρησε αριστερή στροφή χωρίς προστατευόμενο σηματοδότη προς τη μονόδρομη Tryon Street. Εκείνη τη στιγμή, ένα Kia sedan κινούνταν ανατολικά στην Trade. Το Hummer προσπάθησε να αποφύγει το όχημα, αλλά η αντίδραση ήταν καθυστερημένη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο μπροστινό δεξί μέρος του sedan.

Ο οδηγός του sedan μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του. Και τα δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο με γερανό.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Μπολ διανύει σεζόν με τον χαμηλότερο μέσο όρο λεπτών συμμετοχής στην καριέρα του, μετρώντας 19,3 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.