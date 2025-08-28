League Cup: «Λάμψη» Τζίμα στο ντεμπούτο του με Μπράιτον - 'Επαιξε και ο Κωστούλας - Real.gr

Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές απ΄όλες τις απόψεις. Ο αντίπαλος υποδεέστερος και το ματς «καθαρισμένο» από το 60΄, στο 6-0 της Μπράιτον επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ στην Οξφόρδη για το Λιγκ Καπ.

Ήταν η ιδανική στιγμή για να καταθέσει τα… διαπιστευτήριά στη Αγγλία του ο Στέφανος Τζίμας, στο πρώτο του επίσημο ματς με τη φανέλα των «Γλάρων». Ο Μακεδόνας στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο 66΄ αντί του Γκόμεζ και στα επόμενα 11 λεπτά είχε ήδη σκοράρει δις!

Στο 71΄ και το 77΄, από δύο ασίστ του Χάουελ, πέτυχε το 4-0 και το 5-0 Στο αμέσως επόμενο λεπτό (78΄) πήρε το «βάπτισμα του πυρός» και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αντικατέστησε τον Φέλτμαν.

Στο 86΄ ο Τζίμας τροφοδότησε τον Γουότσον ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 6-0. Έτσι, ο 19χρονος Έλληνας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο γκολ και μία ασίστ μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής!

Πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο, τα τρία πρώτα γκολ της Μπράιτον είχαν σημειώσει οι Μποσκάλι (12΄), Γκρούντα (20΄), Γκόμεζ (60΄).