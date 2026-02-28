Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα» - Real.gr

Quantcast
Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα»

19:45, 28/02/2026
Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα»

Η εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της σε τρεις αγωνιστικές στον 2ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κάνει δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, η «επίσημη αγαπημένη» ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena χθες (27/2). «Θα είμαστε πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα» επισήμανε ο διεθνής γκαρντ.

Σχετικά με το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επισήμανε: «Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

Η εθνική οφείλει να πραγματοποιήσει αλλαγές στην προσέγγισή της στο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξηγεί: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την εθνική, όπως εξήγησε: «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».

