Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για το κύπελλο» - Real.gr

Λίγες ώρες πριν από τον προημιτελικό με το Μαρούσι (19/2, 17:00) για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του με στόχο την παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που επέστρεψε πρόσφατα στη δράση έπειτα από τον τραυματισμό του, στάθηκε τόσο στη δική του αγωνιστική κατάσταση όσο και στην εικόνα της ομάδας μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, αλλά και στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Συγκεκριμένα ο Λαρεντζάκης είπε τα εξής:

Πώς νιώθεις στην επιστροφή σου μετά τον τραυματισμό;

«Νιώθω πάρα πολύ καλά που επέστρεψα. Μέρα με τη μέρα νιώθω ακόμη καλύτερα και θα προσπαθήσω να δώσω το 100% για να βοηθήσω και εγώ στην κατάκτηση ακόμα ενός Κυπέλλου».

Κάνε μας ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ήταν τόσο εύκολη η νίκη, όσο φάνηκε;

«Η ΑΕΚ είχε αρκετές απουσίες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως πιστεύω ότι εμείς ήμασταν σοβαροί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίξαμε σε υψηλή ένταση και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Επόμενος αντίπαλος είναι το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Άρη. Τι πρέπει να προσέξετε;

«Το Μαρούσι έπαιξε αρκετά καλά, επειδή το είδαμε το παιχνίδι. Είναι μια γεμάτη ομάδα, από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να δείξουμε την σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια, για να περάσουμε στον τελικό».

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς έχει έρθει. Πιστεύεις ότι είστε έτοιμοι και για τον δεύτερο;

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο».

