League Cup Αγγλίας: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η «ελληνική» Μπράιτον - Real.gr

League Cup Αγγλίας: Υπέκυψε στην Άρσεναλ η «ελληνική» Μπράιτον

03:00, 30/10/2025
Η Άρσεναλ ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπράιτον με 2-0 στο "Emirates" και προκρίθηκε στους «8» του League Cup Αγγλίας.

Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων» βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Ο 18χρονος Νουανέρι (57΄) και ο Σάκα (76΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών.
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχώρισε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Λίβερπουλ στο “Anfield”. Ξανά σκόρερ ο Ισμαϊλα Σαρ (41΄, 45΄) στο 3-0 των Λονδρέζων (το τρίτο ο Πίνο στο 88΄) που έχουν… πάρει τον αέρα της Λίβερπουλ στην εφετινή σεζόν.

 Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:

Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ      0-5
Γουίκομ-Φούλαμ             4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)
Ρέξαμ-Κάρντιφ              1-2
Άρσεναλ-Μπράιτον           2-0
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας    0-3
Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι    1-3
Γουλβς-Τσέλσι              3-4
Νιούκαστλ-Τότεναμ          2-0

