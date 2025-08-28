League Cup: Το απίθανο κάζο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ηττα-σοκ και αποκλεισμό από την συνέχεια του League Cup Αγγλίας, γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στον 2ο γύρο της διοργάνωσης, οι «κόκκινοι διάβολοι» αποκλείσθηκαν στα πέναλτι από την Γκρίμσμπι Τάουν, μια ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία!

Ο «μικρός» σύλλογος από την ανατολική ακτή της Αγγλίας, πέτυχε το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην Ιστορία του εναντίον μιας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσως στο σκορ με 2-0, μόλις στο 30ό λεπτό.

Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ, αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο τερματοφύλακας της Γκρίμσμπι, Κρίστι Πιμ, έκανε μερικές εξαιρετικές αποκρούσεις για να κρατήσει το σκορ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ο διεθνής Καμερουνέζος Μπράιαν Μπέουμο μείωσε σε 2-1 (75`) και ο Χάρι Μαγκουάιρ, ισοφάρισε στο 89ο λεπτό.

Η πρόκριση κρίθηκε από την «άσπρη βούλα», όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 12-11 (!) και αφού ο Μπέουμο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στην καθοριστική εκτέλεση πέναλτι.