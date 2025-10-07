ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η «Δεύτερη Απόφαση» έρχεται το απόγευμα - Real.gr

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προκάλεσε... κύμα εικασιών στα social media τη Δευτέρα, όταν ανακοίνωσε ότι θα γνωστοποιήσει την «Second Decision» (δεύτερη απόφαση) του την επόμενη ημέρα.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς ανήρτησε ένα βίντεο διάρκειας εννέα δευτερολέπτων στην πλατφόρμα Χ, όπου εμφανίζεται να προχωρά προς μια καρέκλα και να κάθεται απέναντι από ένα άγνωστο πρόσωπο. Η λεζάντα έγραφε: «Η απόφαση των αποφάσεων. 7 Οκτωβρίου. 12:00 EST (σ.σ. 19:00 ώρα Ελλάδας).#TheSecondDecision».

Η σκηνή μιμείται την αισθητική της εκπομπής «The Decision» του 2010, στην οποία ο Τζέιμς είχε αποκαλύψει ότι θα αποχωρούσε από το Κλίβελαντ για να υπογράψει ως ελεύθερος με το Μαϊάμι, δηλώνοντας τότε στον δημοσιογράφο Τζιμ Γκρέι: «Θα πάρω τα ταλέντα μου στο Σάουθ Μπιτς».

Ο 40χρονος σούπερ σταρ δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει αν η επερχόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία του στο ΝΒΑ, γεγονός που οδήγησε πολλούς να υποθέσουν ότι πρόκειται για ανακοίνωση αποχώρησης. Άλλοι εκτίμησαν πως ενδέχεται να πρόκειται για διαμημιστικό εγχείρημα, στο πλαίσιο των πολλών συνεργασιών που διατηρεί με μεγάλες εταιρίες.

Η μυστηριώδης ανάρτηση είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εισιτηρίων των Λος Άντζελες Λέικερς, προκαλώντας εκτίναξη τιμών για τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της κανονικής περιόδου 2025-26.

Πριν από την ανάρτηση του «Βασιλιά», το φθηνότερο εισιτήριο για την αναμέτρηση με τους Γιούτα Τζαζ στις 12 Απριλίου 2026 στην Crypto.com Arena κόστιζε 82 δολάρια. Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, οι τιμές εκτοξεύθηκαν – σύμφωνα με την πλατφόρμα Vivid Seats, τα μεμονωμένα εισιτήρια ξεκινούν πλέον από τα 580 δολάρια, ενώ για δύο θέσεις η ελάχιστη τιμή αγγίζει τα 760 δολάρια.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών συνδέεται με την έντονη φημολογία πως η επερχόμενη σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό του μέλλον, ο «Βασιλιάς» είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα: «Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να παίξω το παιχνίδι που αγαπώ για μια ακόμη χρονιά. Όπως κι αν εξελιχθεί η διαδρομή, είμαι απόλυτα αφοσιωμένος, γιατί δεν ξέρω πότε θα τελειώσει όλο αυτό – αν και ξέρω ότι πλησιάζουμε στο τέλος».

Εικοσιμία φορές All Star και τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, ο Τζέιμς ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με μέσους όρους 24,4 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 8,2 ασίστ, τερματίζοντας έκτος στην ψηφοφορία για το βραβείο του MVP. Στην καριέρα του μετρά 27,0 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο ΛεΜπρόν είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ (42.184 πόντοι), καθώς και ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (59.041). Έχει αγωνιστεί σε 1.562 αγώνες – το δεύτερο υψηλότερο νούμερο στην ιστορία – και ενδέχεται τη νέα σεζόν να ξεπεράσει τον Ρόμπερτ Πάρις (1.611) και να ανέβει στην κορυφή της σχετικής λίστας.