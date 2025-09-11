ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τις τελευταίες ημέρες χαλάρωσης πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ απολαμβάνει ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα.

Ο «Βασιλιάς» συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, με τον ίδιο να επιλέγει για μία ακόμη φορά τον ελληνικό ήλιο και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου.

Σύμφωνα με το Kerkyrasimera, ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς δείπνησε σε γνωστό εστιατόριο στη βόρεια πλευρά του νησιού, τραβώντας φυσικά τα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων.

Δείτε εικόνες: