«Λευκή» ισοπαλία για Άστον Βίλα και Νιούκαστλ - Real.gr

Στο 0-0 έμειναν Άστον Βίλα και Νιούκαστλ στον πρώτο αγώνα τους στη νέα σεζόν της Premier League. Στο 66ο λεπτό, η Νιούκαστλ έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κόνσα με κόκκινη κάρτα. Όμως, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την αριθμητική υπεροπλία τους στον εναπομείναντα χρόνο και συμβιβάστηκαν στον έναν βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 16/8

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 16/8

Τότεναμ-Μπέρνλι 16/8

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 16/8

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8

ΑΠΕ-ΜΠΕ