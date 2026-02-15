«Λευκή» ισοπαλία για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Real.gr

Ισόπαλο χωρίς σκορ έληξε το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον Στρακόσα να αποκρούει πέναλτι του Γιακουμάκη και την Ένωση να έχει δύο δοκάρια, παραμένοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Πολλά τα λάθη στις μεταβιβάσεις από τους παίκτες της ΑΕΚ στο ξεκίνημα, με την πρώτη τελική στο ματς να είναι ένα σουτ του Μαρίν στο 8’, που ήταν άστοχο και δεν απείλησε την εστία του Παβλένκα.

Στο 10’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη, αλλά ο Στρακόσα με τρομερή απόκρουση του είπε «όχι» και κράτησε το 0-0.

Μετά το 20’ η Ένωση άρχισε να πατάει καλύτερα, κράτησε τους Θεσσαλονικείς μακριά από την περιοχή της και στο 26’ θα μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Παβλένκα, αλλά ο Πινέδα πήρε κακή απόφαση στην κάθετη που επιχείρησε για τον Βάργκα, σε συνθήκη δύο εναντίον δύο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ.

Η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 35’ από τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς ήταν αδύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Παβλένκα, με την ΑΕΚ να αγγίζει στο 40’ το 0-1 με το δοκάρι του Κοϊτά, έπειτα από πολύ δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να είναι ψηλά και στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους (45’+2’) έχασαν ακόμη μία καλή στιγμή με το σουτ του Μαρίν από τα όρια της περιοχής, που έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Το πλασέ του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά στο 48’ ήταν αρκετά άστοχο, με τον Γιόβιτς να «απαντά» στη φάση του συμπατριώτη του με σουτ εκτός περιοχής, που έφυγε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι των «ασπρόμαυρων».

Ο Μεϊτέ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 52’, ενώ η κεφαλιά του Μουκουντί (56’) και το ψαλίδι του Γιόβιτς (61’) δεν απείλησαν τον Παβλένκα.

Ο Μουκουντί αποχώρησε επίσης με αναγκαστική αλλαγή στο 63’ και έδωσε τη θέση του στον Βίντα, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο ματς και τον Κουτέσα αντί του Γκατσίνοβιτς. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν πολύ καλά από τα αριστερά στο 68’, με τον Οζντόεφ να γίνεται ο τελικός αποδέκτης, όμως το σουτ που επιχείρησε έφυγε ψηλά άουτ.

Η ΑΕΚ είχε ακόμη μία αναγκαστική αλλαγή, με τον Πενράις να παίρνει τη θέση του Πήλιου, ενώ μετά το 75’ οι δύο ομάδες πρόσεξαν περισσότερο τα μετόπισθεν και απέφυγαν τα ρίσκα. Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 87’, όταν οι Μπάμπα και Τάισον συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο Γκανέζος έβγαλε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του ανενόχλητου Καμαρά έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.

Στην τελευταία φάση του αγώνα η Ένωση έφτασε μία ανάσα από τη νίκη, όμως η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 90’+4’ σταμάτησε στο δοκάρι και έτσι το ντέρμπι στην Τούμπα ολοκληρώθηκε ισόπαλο 0-0.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52′ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86′ Μπιάνκο), Χατσίδης (52′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (64′ Βίντα), Πήλιος (79′ Πενράις), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (79′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (64′ Κουτέσα), Βάργκα (90+2′ Ζίνι), Γιόβιτς.

