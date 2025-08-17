«Λευκή» ισοπαλία με Κρίσταλ Πάλας η Τσέλσι, «τρίποντο» η Νότιγχαμ Φόρεστ - Real.gr

Με «λευκή» ισοπαλία, 0-0, συμβιβάστηκε η Τσέλσι υποδεχόμενη την Κρίσταλ Πάλας στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεών της στην Premier League. H ομάδα του νότιου Λονδίνου Κρίσταλ Πάλας παρουσιάστηκε εξαιρετική στην άμυνα λέγοντας «όχι» στις επιθετικές πρωτοβουλίες της Τσέλσι.

Νίκη με 3-1 πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντσο είδε τον Γουντ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές, στο 5ο λεπτό και στο 45+2΄, ενώ ο Εντογιέ πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Τιάγκο απλώς μείωσε στο τελικό 3-1, στο 78ο λεπτό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

(34΄ & 61΄ Χααλαντ, 66΄ Ράιντερς, 81΄ Σερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 3-1

(5΄ & 45+2΄ Γουντ, 42΄ Εντογιέ – 78΄ πεν. Τιάγκο)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8

ΑΠΕ-ΜΠΕ