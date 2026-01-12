Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και έκανε σόου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απρόσμενη εξέλιξη είχε για τον Λευτέρη Πετρούνια η κυριακάτικη βόλτα σε τσίρκο με τα παιδιά και τη σύζυγό του.

Ενώ παρακολουθούσε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες, τους κλόουν κ.α., ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους βρέθηκε στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, πήρε στα σοβαρά τον ρόλο του και ανταποκρίθηκε.

Στο φινάλε μάλιστα έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από τους θεατές.

Οπως είπε η Βασιλική Μιλλούση, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε κατά τύχη στη σκηνή μετά από τυχαία επιλογή ανάμεσα στους θεατές της παράστασης του τσίρκου.