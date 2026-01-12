Quantcast
Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και έκανε σόου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και έκανε σόου – ΒΙΝΤΕΟ

08:08, 12/01/2026
Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και έκανε σόου – ΒΙΝΤΕΟ

Απρόσμενη εξέλιξη είχε για τον Λευτέρη Πετρούνια η κυριακάτικη βόλτα σε τσίρκο με τα παιδιά και τη σύζυγό του.

Ενώ παρακολουθούσε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες, τους κλόουν κ.α., ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους βρέθηκε στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, πήρε στα σοβαρά τον ρόλο του και ανταποκρίθηκε.

Στο φινάλε μάλιστα έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από τους θεατές.

Οπως είπε η Βασιλική Μιλλούση, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε κατά τύχη στη σκηνή μετά από τυχαία επιλογή ανάμεσα στους θεατές της παράστασης του τσίρκου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI

Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI

22:00 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved