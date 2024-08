Λέστερ: Πρόταση 27 εκατομμυρίων ευρώ για Ιωαννίδη σύμφωνα με την Telegraph

Σύμφωνα με την "Telegraph", η Λέστερ κατέθεσε χθες (Σάββατο 10/8) πρόταση 27 εκατομμυρίων ευρώ στους πράσινους για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό!

Οι μπλε, που εξασφάλισαν απευθείας την άνοδο μετά από μία σεζόν στην Championship, έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού και στη Γαλατασαράι για τον Γουίλφριντ Ζαχά, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει:

"Η Λέστερ υπέβαλε προσφορά περίπου 23 εκατομμυρίων λιρών (27 εκατ. ευρώ) για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη. Η προσφορά υποβλήθηκε χθες για την Έλληνα διεθνή. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Γαλατασαράι για πιθανή συμφωνία για τον Γουίλφριντ Ζαχά, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα".

