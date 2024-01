Λίβερπουλ: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Γιούργκεν Κλοπ

«Ναι, θα φύγω από την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Μπορώ να καταλάβω πως αυτό είναι ένα σοκ για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή όταν το ακούς για πρώτη φορά αλλά σίγουρα μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Αγαπάω όλα γύρω από την ομάδα, αγαπάω την πόλη, αγαπάω τους οπαδούς μας. Αγαπάω την ομάδα, αγαπάω τους συνεργάτες μου, αγαπάω τα πάντα», τόνισε ο Γερμανός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Παίρνω αυτή την απόφαση δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να την πάρω. Ο λόγος είναι πως, δύσκολο να το εξηγήσω, μου τελειώνει η ενέργεια. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, προφανώς, ήξερα πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή, αλλά είμαι καλά τώρα. Ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ξανά και ξανά και ξανά», τόνισε ο 56χρονος προπονητής.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”

Jόrgen’s important message to you.