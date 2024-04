Λίβερπουλ: Τελικές επαφές με τον Αμορίμ για συμβόλαιο 2+1 χρόνια

Η διοίκηση της Λίβερπουλ, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, είναι στις τελικές επαφές με τον μάνατζερ του, Κάρλος φαν Στράχαλεν, και έχει προτείνει συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια στον Αμορίμ.

?? BREAKING: Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now for Ruben Amorim. He wants to join #LFC. [@Plettigoal] pic.twitter.com/yaNmyibADj