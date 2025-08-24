Ligue 1: Δύο στα δύο για Τουλούζ και Στρασμπούρ - Real.gr

Η Τουλούζ επικράτησε 2-0 της ουραγού Μετς και η Στρασμπούρ με 1-0 της Ναντ.

Τουλούζ και Στρασμπούρ προχώρησαν με το απόλυτο νικών στο ξεκίνημα της Ligue 1 (2Χ2), με την πρώτη να επικρατεί 2-0 της ουραγού Μετς και τη δεύτερη με 1-0 της Ναντ, που επίσης δεν έχει ακόμη βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές. Η Μονακό θα έχει αργότερα την ευκαιρία να γίνει η 5η ομάδα με το 2 στα 2, αρκεί να επιβληθεί της Λιλ εκτός έδρας στο ματς με το οποίο θα πέσει η «αυλαία» της 2ης ημέρας.

Η Λανς «άνοιξε λογαριασμό» στο πρωτάθλημα με το «διπλό» στην έδρα της Χάβρης, ενώ νωρίτερα, σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η Λοριάν την αναμέτρηση με τη Ρεν, η οποία μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη με το 1-0 επί της Μαρσέιγ.

Αυτή την φορά, όμως, οι γηπεδούχοι της Λοριάν στους φιλοξενούμενους… να πάρουν ανάσα και με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Ligue 1 με το εμφατικό 4-0.