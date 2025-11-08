Ligue 1: Η Ρεν «απέδρασε» από το Παρίσι με... υπογραφή Εμπολό - Real.gr

Στο «Ζαν Μπουέν» του Παρισιού, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, οι φιξενούμενοι επέκτειναν το μίνι σερί επικρατώντας με 1-0, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε βαθμό.
«Man of the match» ήταν ο Μπριλ Εμπολό, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66′ και 15 λεπτά μετά «υπέγραψε» το «διπλό» της Ρεν.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Παρί FC-Ρεν 0-1
(81′ Εμπολό)
Μαρσέιγ-Μπρεστ 8/11
Χάβρη-Ναντ 8/11
Μονακό-Λανς 8/11
Λοριάν-Τουλούζ 9/11
Στρασμπούρ-Λιλ 9/11
Μετζ-Νις 9/11
Ανζέ-Οσέρ 9/11
Λιόν-Παρί ΣΖ 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 24
Μαρσέιγ 22
Λανς 22
Μονακό 20
Λιλ 20
Λιόν 20
Στρασμπούρ 19
Ρεν 18 -12αγ.
Νις 17
Τουλούζ 15
Παρί FC 14 -12αγ.
Χάβρη 13
Μπρεστ 10
Ανζέ 10
Ναντ 9
Λοριάν 9
Μετς 8
Οσέρ 7