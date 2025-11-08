Ligue 1: Η Ρεν «απέδρασε» από το Παρίσι με... υπογραφή Εμπολό - Real.gr

Παρί FC και Ρεν προέρχονταν από νίκες και δύο ματς χωρίς ήττα.

Στο «Ζαν Μπουέν» του Παρισιού, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, οι φιξενούμενοι επέκτειναν το μίνι σερί επικρατώντας με 1-0, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε βαθμό.

«Man of the match» ήταν ο Μπριλ Εμπολό, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66′ και 15 λεπτά μετά «υπέγραψε» το «διπλό» της Ρεν.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Παρί FC-Ρεν 0-1

(81′ Εμπολό)

Μαρσέιγ-Μπρεστ 8/11

Χάβρη-Ναντ 8/11

Μονακό-Λανς 8/11

Λοριάν-Τουλούζ 9/11

Στρασμπούρ-Λιλ 9/11

Μετζ-Νις 9/11

Ανζέ-Οσέρ 9/11

Λιόν-Παρί ΣΖ 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 24

Μαρσέιγ 22

Λανς 22

Μονακό 20

Λιλ 20

Λιόν 20

Στρασμπούρ 19

Ρεν 18 -12αγ.

Νις 17

Τουλούζ 15

Παρί FC 14 -12αγ.

Χάβρη 13

Μπρεστ 10

Ανζέ 10

Ναντ 9

Λοριάν 9

Μετς 8

Οσέρ 7