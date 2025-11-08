Quantcast
Ligue 1: Η Ρεν «απέδρασε» από το Παρίσι με... υπογραφή Εμπολό - Real.gr
real player

Ligue 1: Η Ρεν «απέδρασε» από το Παρίσι με… υπογραφή Εμπολό

03:00, 08/11/2025
Ligue 1: Η Ρεν «απέδρασε» από το Παρίσι με… υπογραφή Εμπολό

Παρί FC και Ρεν προέρχονταν από νίκες και δύο ματς χωρίς ήττα.

Στο «Ζαν Μπουέν» του Παρισιού, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, οι φιξενούμενοι επέκτειναν το μίνι σερί επικρατώντας με 1-0, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε βαθμό.

«Man of the match» ήταν ο Μπριλ Εμπολό, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66′ και 15 λεπτά μετά «υπέγραψε» το «διπλό» της Ρεν.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Παρί FC-Ρεν 0-1
(81′ Εμπολό)

Μαρσέιγ-Μπρεστ 8/11
Χάβρη-Ναντ 8/11
Μονακό-Λανς 8/11
Λοριάν-Τουλούζ 9/11
Στρασμπούρ-Λιλ 9/11
Μετζ-Νις 9/11
Ανζέ-Οσέρ 9/11
Λιόν-Παρί ΣΖ 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 24
Μαρσέιγ 22
Λανς 22
Μονακό 20
Λιλ 20
Λιόν 20
Στρασμπούρ 19
Ρεν 18 -12αγ.
Νις 17
Τουλούζ 15
Παρί FC 14 -12αγ.
Χάβρη 13
Μπρεστ 10
Ανζέ 10
Ναντ 9
Λοριάν 9
Μετς 8
Οσέρ 7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved