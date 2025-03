Ligue 1: Οριστική διακοπή στο Μονπελιέ-Σεντ Ετιέν λόγω επεισοδίων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το «ντέρμπι της ουράς» στη γαλλική Ligue 1 ανάμεσα στη Μονπελιέ και τη Σεντ Ετιέν για την 26η αγωνιστική, οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή στο 57ο λεπτό, τέσσερα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων απ' τον Λούκας Στασίν (ο Βέλγος είχε ανοίξει και το σκορ στο 11') οι οπαδοι των γηπεδούχων ξεκίνησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια απ' το πέταλο των οργανωμένων που κατέληξαν σε φωτιές στην εξέδρα.

Αμέσως μετά το 0-2 απ’ τον Στασίν οι οπαδοί της Μονπελιέ άρχισαν να ανάβουν καπνογόνα και τα να πετούν στον αγωνιστικό χώρο, σε ένδειξη… διαμαρτυρίας για τη διαφαινόμενη ήττα της ομάδας τους και τον επερχόμενο υποβιβασμό (βρίσκεται εδώ και καιρό στην τελευταία θέση).

Ο διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ κάλεσε τους παίκτες των δύο ομάδων να φύγουν προς τα αποδυτήρια, την ώρα που στην εξέδρα άρχισαν να ανάβουν φωτιές στο πέταλο και οι οπαδοί των γηπεδούχων ξήλωναν καθίσματα και τα πετούσαν εντός γηπέδου.

16.03.2025🇫🇷Montpellier – Saint-Étienne, Montpellier vs 1312, click for more here: https://t.co/oS4trNC56F pic.twitter.com/TX3Yefir13

