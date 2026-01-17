Ligue 1: Στην κορυφή η Παρί Σεν Ζερμέν - Real.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασε τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Γαλλίας απ' την συμπολίτισσά της FC Παρί και... ξέσπασε πάνω στη Λιλ, την οποία νίκησε εύκολα με 3-0 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, πιάνοντας ξανά την κορυφή με έναν αγώνα περισσότερο απ' τη Λανς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Παριζιάνους, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ, επιστρέφοντας στις «υψηλές πτήσεις», ενώ το τελικό 3-0, διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπαρκολά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το αγωνιστικό… κατρακύλισμα της Μονακό συνεχίστηκε, καθώς οι Μονεγάσκοι γνώρισαν την 4η σερί ήττα τους στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά απ’ τη Λοριάν με 3-1 στο “Stade Louis II” κι απομακρύνθηκε κι άλλο απ’ τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Η Λοριάν που συνεχίζει το δικό της αήττητο σερί (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), άνοιξε το σκορ με τον Ντιένγκ στο 68′ και παρά την ισοφάριση της Μονακό, πανηγύρισε το μεγάλο διπλό στο φινάλε με τα δύο τέρματα των Μακενγκό (85′) και Καρίμ (87′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μονακό-Λοριάν 1-3

(76′ Φάτι – 68′ Ντιένγκ, 85′ Μακενγκό, 87′ Καρίμ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λιλ 3-0

(13′, 64′ Ντεμπελέ, 90΄+3′ Μπαρκολά)

Λανς-Οσέρ 17/01

Τουλούζ-Νις 17/01

Ανζέ-Μαρσέιγ 17/01

Στρασμπούρ-Μετς 18/01

Ναντ-Παρί FC 18/01

Ρεν-Χάβρη 18/01

Λιόν-Μπρεστ 18/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 42 -18αγ.

Λανς 40

Μαρσέιγ 32

Λιλ 32 -18αγ.

Ρεν 30

Λιόν 30

Στρασμπούρ 24

Τουλούζ 23

Μονακό 23 -18αγ.

Ανζέ 22

Μπρεστ 22

Λοριάν 22 -18αγ.

Χάβρη 18

Νις 18

Παρί FC 16

Ναντ 14

Οσέρ 12

Μετς 12