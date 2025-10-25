Ligue 1: Τεράστιο διπλό «ανάσα» της Ναντ στο Παρίσι με Ελ Αραμπί - Real.gr

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «καναρίνια» ο 38χρονος πρώην φορ του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Ελ Αραμπί, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό. Η Παρί ισοφάρισε γρήγορα με τον Τσεργκουί στο 15′, όμως η Ναντ «απέδρασε» με το διπλό χάρις στο γκολ του Αμπλίν στο 39′.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της γαλλικής Ligue 1, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξης:
Παρί FC-Ναντ 1-2
(15′ Τσεργκουί – 2′ Ελ Αραμπί, 39′ Αμπλίν)
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 25/10
Μονακό-Τουλούζ 25/10
Λανς-Μαρσέιγ 25/10
Λιλ-Μετς 26/10
Ρεν-Νις 26/10
Ανζέ-Λοριάν 26/10
Οσέρ-Χάβρη 26/10
Λιόν-Στρασμπούρ 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μαρσέιγ 18
Παρί Σεν Ζερμέν 17
Στρασμπούρ 16
Λανς 16
Λιόν 15
Μονακό 14
Λιλ 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Νις 11
Παρί FC 10 -9αγ.
Μπρεστ 9
Ναντ 9 -9αγ.
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Χάβρη 6
Ανζέ 6
Μετς 2