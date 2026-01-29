Λιόν – ΠΑΟΚ: Οι φίλοι των Γάλλων παρέδωσαν στεφάνι εις μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου - Real.gr

Quantcast
22:53, 29/01/2026
Οι φίλαθλοι της Λιόν δεν ξέχασαν τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Παρέδωσαν στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του Δικεφάλου, Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των επτά οπαδών.

Μάλιστα, πριν τη σέντρα του αγώνα, το πέταλό τους σήκωσε ένα σχετικό πανό και άναψαν οκτώ πυρσούς, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο.

 

