Λιονέλ Μέσι: Ο «τελευταίος χορός» με δύο γκολ φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής - Δάκρυσε ενώ τον αποθέωνε ο κόσμος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λιονέλ Μέσι: Ο «τελευταίος χορός» με δύο γκολ φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής - Δάκρυσε ενώ τον αποθέωνε ο κόσμος - ΒΙΝΤΕΟ
Λιονέλ Μέσι: Ο «τελευταίος χορός» με δύο γκολ φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής – Δάκρυσε ενώ τον αποθέωνε ο κόσμος – ΒΙΝΤΕΟ

11:01, 05/09/2025
Λιονέλ Μέσι: Ο «τελευταίος χορός» με δύο γκολ φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής – Δάκρυσε ενώ τον αποθέωνε ο κόσμος – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/ADAN GONZALEZ

Μία ιστορική βραδιά έζησε το Μπουένος Άιρες, καθώς ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής μπροστά στους συμπατριώτες του, χαρίζοντας στο κοινό του «Μονουμεντάλ» μία παράσταση αντάξια της καριέρας του.

Ο «τελευταίος χορός» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής συνοδεύτηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της «αλμπισελέστε» να σκοράρει δύο φορές και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στη ζώνη της Νότιας Αμερικής.

Ο 38χρονος, οκτάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», δεν έχει αποκαλύψει πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ωστόσο είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ο αγώνας εναντίον της Βενεζουέλας θα είναι ο τελευταίος του μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο κόσμος αποθέωσε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χώρας παρατεταμένα, ενώ από το ζέσταμα κιόλας ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι δάκρυσε και οι κάμερες απαθανάτισαν τη στιγμή.

 

 

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, αξιοποιώντας πάσα του Χουλιάν Άλβαρεζ σε γρήγορη αντεπίθεση και στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Ρόμο. Η Αργεντινή συνέχισε την πίεσή της και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μέσι να παραμένει στο επίκεντρο. Στο 76ο λεπτό, ο Λαουτάρο Μαρτίνες σημείωσε το 2-0 και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μέσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, έπειτα από ασίστ του Τιάγκο Αλμάντα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Η «αλμπισελέστε» βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 38 βαθμούς και θα φιλοξενηθεί από τον Ισημερινό την ερχόμενη Τρίτη, στον τελευταίο αγώνα του ομίλου. Η Βενεζουέλα, έβδομη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, θα υποδεχτεί την Κολομβία με στόχο να παραμείνει στη θέση των διηπειρωτικών πλέι οφ, με τη Βολιβία να βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω της.

