Λιονέλ Μέσι: Η εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ίντερ Μαϊάμι - BINTEO

Ο Μπουσκέτς και ο Μέσι ήταν συμπαίκτες με την Μπαρτσελόνα για 15 σεζόν.

Μόλις παρουσιάστηκε, ο Μέσι μίλησε για λίγο στο πλήθος προτού η ομάδα παίξει ένα βίντεο αφιέρωμα στο οποίο οι Τομ Μπρέιντι, Στέφεν Κάρι, DJ Khaled και Γκλόρια και Εμίλιο Εστεφάν καλωσόρισαν τον Μέσι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που με στήριξε και μου έδωσε αυτή την αγάπη», είπε ο Μέσι στα Ισπανικά και συνέχισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο Μαϊάμι. Θέλω πολύ να ξεκινήσω τις προπονήσεις. Εχω την ίδια επιθυμία που είχα πάντα να αγωνίζομαι, να κερδίζω και θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα να έρθω να παίξω σε αυτή την πόλη με την οικογένειά μου, να επιλέξω αυτό το πρότζεκτ και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το χαρούμε πολύ, θα περάσουμε καλά και πολύ καλά πράγματα πρόκειται να συμβούν».

Soak it in, Leo Messi.

The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh