Australian Open: Mεγάλος νικητής ο Τζόκοβιτς - Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς -Βίντεο

Εκτός από το πρώτο Grand Slam -και 10ο (!) στην Μελβούρνη- της χρονιάς, που είναι και το 22ο (σ.σ. όσα έχει κατακτήσει και ο Ράφα Ναδάλ) στην καριέρα του, ο «Νόλε» επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, επέβαλε τον ρυθμό του σε όλην την διάρκεια του αγώνα και αφού πήρε με σχετική άνεση το πρώτο σετ, κατάφερε ν' ανταποκριθεί στην «αντίδραση» του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ και να φθάσει τελικά στην νίκη, χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα.

Tsitsipas takes us to a tiebreaker in the third ?? @steftsitsipas • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/gfJsFCvEmO

Με εξαίρεση ελάχιστα σημεία στο ματς, ο Ελληνας πρωταθλητής, δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στην εμπειρία και στην ανωτερότητα του «Νόλε», ο οποίος από αύριο (30/1) θα βρεθεί ξανά στο Νο 1 του κόσμου. Και μπορεί να ηττήθηκε με 3-0, αλλά σε κάθε περίπτωση στάθηκε «ως ίσος προς ίσο» απέναντι στον κορυφαίο τενίστα αυτήν την περίοδο κι έναν εκ των κορυφαίων στην Ιστορία του αθλήματος.

Ο «Νόλε» σέρβιρε πρώτος στο ματς και πήρε με άνεση το game και το προβάδισμα, ενώ λίγο έλιψε να «σπάσει» το σερβίς του Τσιτσιπά. Ομως ο Ελληνας πρωταθλητής, διατήρησε την ψυχραιμία του και αφού «έσβησε» δύο break points, ισοφάρισε σε 1-1, αλλά η «απάντηση» του Σέρβου ήταν άμεση και χωρίς να χάσει πόντο, προηγήθηκε με 2-1. Και αυτό που δεν κατάφερε ο Τζόκοβιτς στο δεύτερο game, το πέτυχε στο τέταρτο, καθώς έκανε το break και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, προηγούμενος με 3-1.

Διατηρώντας το σερβίς του, αμέσως μετά, ο «Νόλε», έφθασε στο 4-1, ενώ ο «Στεφ» κατάφερε με δυσκολία να μειώσει σε 4-2. Ο Σέρβος άσος, πήρε και πάλι το σερβίς και χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα, έφθασε μία «ανάσα» από την κατάκτηση του σετ (5-2). Στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς, σέρβιρε για να παραμείνει «ζωντανός» στην διεκδίκηση του πρώτου σετ και τα κατάφερε εύκολα, μειώνοντας σε 5-3. Οι μπάλες, πέρασαν εκ νέου στα χέρια του 35χρονου θρύλου του παγκοσμίου τένις, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε την εμπειρία του και πήρε το πρώτο σετ με 6-3, μετά από μόλις 38 λεπτά αγώνα.

A set away from something very special ?? @DjokerNole leads Stefanos Tsitsipas 6-3 7-6(4). #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/rmOqfrcPYi

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε και προηγήθηκε με 1-0, αλλά ο Σέρβος «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε. Στο τρίτο game «εμφανίσθηκε» ο... γνωστός Τσιτσιπάς στο κορτ, καθώς έδειξε να «ξυπνά» αγωνιστικά και χωρίς να χάσει πόντο, προηγήθηκε με 2-1. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστες, διατήρησαν το σερβίς τους με τον 24χρονο Ελληνα να προηγείται 3-2 και τον Σέρβο να ισοφαρίζει σε 3-3. Στο έβδομο game και σε μία προσπάθεια να αποκρούσει το κτύπημα του Τσιτσιπά, ο Τζόκοβιτς έπεσε στο έδαφος, ευτυχώς χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Σε ένα φαινομενικά εύκολο κτύπημα πάνω στον φιλέ, ο «Tsitsifast» έδρασε βεβιασμένα και ο «Νόλε» ισοφάρισε σε 40-40. Ομως ο Στέφανος αντέδρασε και διατήρησε το σερβίς του (4-3), κρατώντας στο ακέραιο την αγωνία για την συνέχεια. Η αγωνιστική ανάκαμψη του Τσιτσιπά, δεν «εξαργυρώθηκε», καθώς ο Σέρβος κατάφερε με υπερπροσπάθεια να κρατήσει το σερβίς του και να ισοφαρίσει εκ νέου (4-4).

Παρά την αντίδραση του Τζόκοβιτς (από 40-0 σε 40-30), ο νεαρός Ελληνας διατήρησε το σερβίς του (5-4) «υποχρεώνοντας» τον Σέρβο να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ. Μετά από ένα game «θρίλερ», όπου ο «Tsitsifast» έφθασε σε set point, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Με... συνοπτικές διαδικασίες και ένα «καθαρό» game, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 6-5, «μεταφέροντας» το άγχος στην πλευρά του Τζόκοβιτς. Ωστόσο, ο Σέρβος ανταποκρίθηκε στο... βάρος και -έστω και δύσκολα- έστειλε το σετ στο tie break. Εκεί, παρά το mini break του «Νόλε», ο Τσιτσιπάς «απάντησε» σε 1-1, με τον Τζόκοβιτς να κρατά το σερβίς του και να προηγείται με 2-1.

Σ' αυτό το κρίσιμο σημείο, η εμπειρία του Σέρβου, αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς με δύο διαδοχικούς πόντους, προηγήθηκε με 4-1. Ομως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και με break, αλλά και διαδοχικούς πόντους, μείωσε σε 4-3 και ισοφάρισε σε 4-4. Ο Τζόκοβιτς, είχε και πάλι... απάντηση, με αποτέλεσμα να πάρει ξανά προβάδισμα (5-4) και να φθάσει στην κατάκτηση του δεύτερου σετ με 7-4, μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά.

Djokovic is one set away from making history ??? #AusOpen pic.twitter.com/KsIeGzGhCf

Το τρίτο σετ, άρχισε με διαδοχικά break, πρώτα από τον Τσιτσιπά και αμέσως μετά από τον Τζόκοβιτς. Στην συνέχεια, αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους (2-2 και 3-3), με τον Σέρβο να διαχειρίζεται ιδανικά τις συνθήκες και να υπερασπίζεται με εξαιρετικό τρόπο τα κεκτημένα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαία -και παραμένει- ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών και μάλιστα σ' αυτήν την ηλικία. Ο «Νόλε» προηγήθηκε με 4-3, όμως ο Ελληνας πρωταθλητής, δεν ήταν διατεθειμένος να «παραδοθεί άνευ όρων» και ισοφάρισε σε 4-4.

Με ένα «καθαρό» game, ο Σέρβος προηγήθηκε με 5-4 και οι μπάλες πήγαν στα χέρια του Τσιτσιπά, ο οποίος σέρβιρε για να παραμείνει στο ματς και ανταποκρίθηκε, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Παίζοντας με... μαθηματική ακρίβεια, ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε με 6-5 κι έθεσε ξανά τον Τσιτσιπά με την «πλάτη στον τοίχο». Ο νεαρός, ανταπεξήλθε εκ νέου και αφού ισοφάρισε σε 6-6, «έστειλε» το σετ στο tie break.

Ο Σέρβος, ο οποίος πριν τον αγώνα έκανε λόγο ακόμη και για πέντε σετ, είχε φθάσει τόσο κοντά στην νίκη, που δεν... γινόταν να χάσει την ευκαιρία. Προηγήθηκε γρήγορα με 5-0 κι έκλεισε το σετ και το ματς με 7-5, μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ατμόσφαιρα στον τελικό του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν εντυπωσιακή από την είσοδό τους στο κορτ.

A date with destiny for Novak Djokovic??

Will he win a 10th Australian Open and 22nd Grand Slam, or can Stefanos Tsitsipas upset the odds to lift his first major ??

The 2023 #AusOpen final is about to get underway on Eurosport & discovery+ ?? pic.twitter.com/74Z4nHJXpi