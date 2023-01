LIVE: Η Βραζιλία «αποχαιρετά» τον Πελέ - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί μέχρι τις 9 το πρωί (14:00 ώρα Ελλάδος) και στη συνέχεια η νεκρική πομπή θα... ταξιδέψει στους δρόμους της Σάντος, θα περάσει από το σπίτι της μητέρας του, Δόνα Σελέστε και θα καταλήξει στο Νεκροταφείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης, όπου θα τελεστεί ιδιωτική ταφή στις 10 το πρωί τοπική ώρα, (15:00 ώρα Ελλάδας)

Ο δήμαρχος της πόλης, Ροζέριο Σάντος, ανακοίνωσε ότι υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 άνθρωποι θα παραβρεθούν στην τελετή αποχαιρετισμού του Πελέ μέσα σε 24 ώρες. Σχεδόν 200 άνθρωποι ανά λεπτό περνούσαν δίπλα από το φέρετρο του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Το φέρετρο του Πελέ μεταφέρθηκε από το νεκροτομείο του νοσοκομείου Άλμπερτ Αϊνστάιν υπό αστυνομική συνοδεία νωρίς τη Δευτέρα και τοποθετήθηκε στο κέντρο του γηπέδου για 24 ώρες για να επιτρέψει στους οπαδούς να αποχαιρετήσουν τον θρύλο του ποδοσφαίρου.

Pelé’s coffin is carried onto the pitch at Vila Belmiro Stadium. His funeral started at 10 a.m. local time, and the burial will take place in a vertical cemetery only 600 meters away on Tuesday. https://t.co/tXoVBsZFKypic.twitter.com/u8EkrLPquK