Λίβερπουλ: Η διοίκηση «δένει» τον Αρνε Σλοτ - Real.gr

Η διοίκηση της Λίβερπουλ είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Αρνε Σλοτ και προτίθεται να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, ώστε να τον κρατήσει στον πάγκο της ομάδας και τα επόμενα χρόνια, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «DAILY EXPRESS»

Ο 47χρονος Ολλανδός κόουτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, οδηγώντας τους «κόκκινους», την περασμένη σεζόν, στην κατάκτηση του τίτλου στην Premier League και η διοίκηση τού προσφέρει διετή επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Σλοτ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας την Ολλανδία και τη Φέγενορντ, παίρνοντας τη θέση του Γιούργκεν Κλοπ.