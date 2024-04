Λονδίνο: Σύγκρουση αεροπλάνων στο Χίθροου - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αναφέρει η Daily Mail, όλα έγιναν όταν το φτερό ενός αεροπλάνου της Virgin Atlantic που μεταφερόταν με ρυμουλκό συγκρούστηκε με την ουρά ενός κοντινού αεροσκάφους της British Airways.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow#BritishAirways#VirginAtlanticpic.twitter.com/9VmiP6uwQr