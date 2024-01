Λούκας Μπεράλντο: Υπέγραψε για 5 χρόνια στην Παρί

Ο Μπεράλντο, πάντως, θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, ενώ πήρε την φανέλα με το νούμερο 35. Στη Σάο Πάουλο «μέτρησε» 52 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος με απολογισμό ένα γκολ. Με την πρώην ομάδα κατέκτησε το Σούπερ Καπ της χώρας επικρατώντας στον τελικό της Φλαμένγκο.

Paris Saint-Germain is delighted to welcome Lucas Beraldo to the club.

The 20-year-old Brazilian defender, who will wear the number 35, has signed a five-year deal.

