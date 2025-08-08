Λουτσέσκου: Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις - Real.gr

Την πεποίθησή του πως η ομάδα του θα εμφανιστεί πολύ πιο έτοιμη την επόμενη Πέμπτη (14/8, 20:00 - «Βέρδερζε Στάντιον») και θα είναι εκείνη που θα πάρει την πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa League εξέφρασε ο Ράζβαν Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στο γήπεδο της Τούμπας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, με τους Αυστριακούς, μάλιστα, να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις ευκαιρίες.

«Ο αντίπαλος ήταν πιο έτοιμος, είχε επίσημα ματς στα πόδια του, ενώ εμείς υστερούσαμε στις αντιδράσεις και δεν λειτουργούσαν όλα τέλεια στην ομάδα. Είναι λογικό για πρώτο αγώνα» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ρουμάνου τεχνικού στην κάμερα του OPEN λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης. Και προσέθεσε: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν, αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις. Ήταν συμπαγής, είχε δύο γραμμές άμυνας. Τώρα η πίεση είναι στη Βόλφσμπεργκερ».

Ερωτηθείς για το γεγονός πως ξεκίνησε το παιχνίδι με 10 από τους 11 που βρίσκονταν και την περασμένη σεζόν στην ομάδα (σ.σ. μόνο ο Τζόντζο Κένι ήταν βασικός από τα νέα αποκτήματα), ο Λουτσέσκου ανέφερε: «Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που χρειάζεται να ενταχθούν. Είναι ο Λούκας Ιβανούσετς, ο Ανέστης Μύθου. Δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά για τη σύνδεση των παλιών με τους νέους και είναι έτσι πιο εύκολη η προσαρμογή. Η διαδικασία είναι φυσικά σε εξέλιξη».