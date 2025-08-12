Λύγισε στα πέναλτι η Εθνική, 15-14 από τις ΗΠΑ - Real.gr

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι λύγισε η Εθνική μας ομάδα και γνώρισε την ήττα με συνολικό σκορ 15-14 από τις ΗΠΑ, στον δεύτερο αγώνα της στον Β' Όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Ο κανονικός αγώνας, που ήταν συγκλονιστικός, είχε λήξει ισόπαλος 10-10 (πέναλτι 5-4).

Η ελληνική ομάδα πήρε, πάντως, έναν βαθμό από τον συγκεκριμένο αγώνα (2 οι νικήτριες Αμερικανίδες) και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου με 4 βαθμούς, πίσω από τις ΗΠΑ που είναι στην πρώτη με 5. Όλα, πλέον, θα κριθούν, όσον αφορά την κατάκτηση της προνομιούχου 1ης θέσης (που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά) από τα αποτελέσματα της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του Ομίλου, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (Τετάρτη 13/8, 1:00) και οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Ιταλία.

Η Εθνική μας έπιασε εξαιρετική απόδοση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κόντρα στις Αμερικανίδες, με υψηλά στάνταρ σε όλους τους τομείς και κατάφερε να προηγηθεί με 5-2, αλλά και με 8-5, λίγο πριν από τη λήξη (1.58) του τρίτου οκτάλεπτου. Εκεί υπήρξε ένα κενό διάστημα όπου η Εθνική μας έπαθε σχετικό μπλακ άουτ, που της στοίχισε στο φινάλε. Οι ΗΠΑ, με σερί 4-0, προηγήθηκαν 9-8 και στη συνέχεια 10-9. Η Τριχά (κορυφαία της Ελλάδας με 5 γκολ) ισοφάρισε στο τελικό 10-10, 1.48 πριν από τη λήξη του αγώνα και οδηγηθήκαμε στα πέναλτι.

Εκεί οι ομάδες σκόραραν από τέσσερις φορές συνεχόμενες, στη συνέχεια οι τερματοφύλακες έκαναν από δύο αποκρούσεις. Η Αμερικανανίδα γκολκίπερ, όμως, έκανε και τρίτη επέμβαση στο χτύπημα της Κρασσά και στο επόμενο πέναλτι των ΗΠΑ η Χάσσετ σκόραρε για το νικηφόρο των Αμερικανίδων.

ΗΠΑ – ΕΛΛΑΔΑ 15-14 (κ.α. 10-10, πέν. 5-4)

Οκτάλεπτα: 2-4, 2-2, 3-2, 3-2, πέν. 5-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 5, Τζωρτζακάκη 1, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2.

Για τις ΗΠΑ σκόραραν οι: Όσμους 6, Χάσσερ 4, Μπονατζούντι 2, Κοέν 2, Ρέισιν 1.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου: Ιταλία – Ουγγαρία 9-8.

Η Βαθμολογία του Β’ Ομίλου (2 αγ.)

1. ΗΠΑ 5

2. ΕΛΛΑΔΑ 4

3. Ιταλία 3

4. Ουγγαρία 0