Λύγισε στο φινάλε η Σάκκαρη στο Μαϊάμι - ΒΙΝΤΕΟ

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια έχασε δύο σετ πόιντ στο καθοριστικό game και βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Αυτό, όμως, δεν την επηρέασε και πήρε εύκολα το δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τελευταίο σετ οι δύο αθλήτριες έφτασαν ξανά στο τάι μπρέικ, όπου η κούραση «μίλησε» και η Καναδή πήρε τη νίκη.

Στον τελικό η Αντρεέσκου θα αντιμετωπίσει την Άσλεϊ Μπάρτι, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-3) της Ελίνα Σβιτολίνα.

One-way ticket to the final ???@Bandreescu_ survives Sakkari in yet another three-set thriller, 7-6(7), 3-6, 7-6(4).#MiamiOpenpic.twitter.com/VP8Mo90C1e