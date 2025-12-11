Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη – Οι πιθανές 11άδες τους (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Δύο 24ωρα μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League, ήρθε η σειρά των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για να επιστρέψουν στη δράση στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Για δεύτερο σερί ματς στο Europa League, ο Παναθηναϊκός παίζει και πάλι στο ΟΑΚΑ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα πρόκρισης. Για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν (22:00) και θέλει να πάρει το 3ο συνεχόμενο «τρίποντό» της. Η ομάδα από την Τσεχία έχει 9 βαθμούς, όπως και οι πράσινοι, έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων, αλλά προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μλαντένοβιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Βικτόρια Πλζεν (Χίσκι): Bίγκελε, Ντουέ, Γέμελκα, Ντόσκι, Σουαρέ, Τσερβ, Βαλέντα, Μέμιτς, Βίντρα, Ντουροσιμνί, Αντού.

Νωρίτερα (19:45) και για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα στην έδρα της Λουντογκόρετς. Η ομάδα του Λουτσέσκου έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς, βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Europa League, αλλά προέρχεται από απρόσμενη γκέλα με τη Μπραν μέσα στην Τούμπα. Η ομάδα από τη Βουλγαρία έχει 6 βαθμούς, όσους και η 24η του βαθμολογικού πίνακα Βασιλεία και δίνει μεγάλη μάχη για την είσοδό της στα playoffs (την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Θέλτα).

Λουντογκόρετς (Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Ναχμιάς, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Κάλοτς, Ναρέσι, Στάνιτς, Μπίλι, Κάιο.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ.

Τέλος, περνάμε στο Conference League και τη μάχη της ΑΕΚ στην έδρα της Σαμσουνσπόρ (19:45). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε τους 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης, κάνοντας μεγάλο «διπλό» επί της Φιορεντίνα. Η Ένωση βρίσκεται στο -1 από την πρώτη 8άδα που θα την απαλλάξει από την ενδιάμεση φάση των playoffs.

Το έργο της ΑΕΚ όμως είναι δύσκολο, αφού η Σαμσουνσπόρ βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ.

Σαμσουνσπόρ (Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Μουσάμπα, Χόλσε, Εντσάμ, Κίλινιτς, Μουαντιλματζί.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές:

H βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές:

