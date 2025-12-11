Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη – Οι πιθανές 11άδες τους (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Για δεύτερο σερί ματς στο Europa League, ο Παναθηναϊκός παίζει και πάλι στο ΟΑΚΑ, υποδεχόμενος την Βικτόρια Πλζεν (22:00) με στόχο ένα ακόμα βήμα πρόκρισης και το 3ο συνεχόμενο «τρίποντό» του.
- Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας (19:45) για το Europa League, έχοντας 8 βαθμούς και στοχεύοντας στα playoffs, παρά την απρόσμενη γκέλα με τη Μπραν.
- Για το Conference League, η ΑΕΚ δίνει μάχη στην έδρα της πρωτοπόρου Σαμσουνσπόρ (19:45), έχοντας φτάσει τους 7 βαθμούς με «διπλό» επί της Φιορεντίνα και στοχεύοντας στην πρώτη 8άδα.
Για δεύτερο σερί ματς στο Europa League, ο Παναθηναϊκός παίζει και πάλι στο ΟΑΚΑ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα πρόκρισης. Για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν (22:00) και θέλει να πάρει το 3ο συνεχόμενο «τρίποντό» της. Η ομάδα από την Τσεχία έχει 9 βαθμούς, όπως και οι πράσινοι, έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων, αλλά προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες.
Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μλαντένοβιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.
Βικτόρια Πλζεν (Χίσκι): Bίγκελε, Ντουέ, Γέμελκα, Ντόσκι, Σουαρέ, Τσερβ, Βαλέντα, Μέμιτς, Βίντρα, Ντουροσιμνί, Αντού.
Νωρίτερα (19:45) και για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα στην έδρα της Λουντογκόρετς. Η ομάδα του Λουτσέσκου έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς, βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Europa League, αλλά προέρχεται από απρόσμενη γκέλα με τη Μπραν μέσα στην Τούμπα. Η ομάδα από τη Βουλγαρία έχει 6 βαθμούς, όσους και η 24η του βαθμολογικού πίνακα Βασιλεία και δίνει μεγάλη μάχη για την είσοδό της στα playoffs (την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Θέλτα).
Λουντογκόρετς (Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Ναχμιάς, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Κάλοτς, Ναρέσι, Στάνιτς, Μπίλι, Κάιο.
ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ.
Τέλος, περνάμε στο Conference League και τη μάχη της ΑΕΚ στην έδρα της Σαμσουνσπόρ (19:45). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε τους 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης, κάνοντας μεγάλο «διπλό» επί της Φιορεντίνα. Η Ένωση βρίσκεται στο -1 από την πρώτη 8άδα που θα την απαλλάξει από την ενδιάμεση φάση των playoffs.
Το έργο της ΑΕΚ όμως είναι δύσκολο, αφού η Σαμσουνσπόρ βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ.
Σαμσουνσπόρ (Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Μουσάμπα, Χόλσε, Εντσάμ, Κίλινιτς, Μουαντιλματζί.
ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Τα ματς της 6ης αγωνιστικής στο Europa League
19:45 Γιουνγκ Μπόις – Λιλ
19:45 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
19:45 Μίντιλαντ – Γκενκ
19:45 Νις – Μπράγκα
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπέτις
19:45 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Στουτγκάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας
19:45 Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς
22:00 Βασιλεία – Άστον Βίλα
22:00 Θέλτα – Μπολόνια
22:00 Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
22:00 Μπραν – Φενέρμπαχτσε
22:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
22:00 Πόρτο – Μάλμε
22:00 Σέλτικ – Ρόμα
22:00 Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ
22:00 Φράιμπουργκ – Σάλτσμπουργκ
Η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές:
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Conference League
19:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο
19:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς
19:45 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας
19:45 Ντρίτα – Άλκμααρ
19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Σπάρτα Πράγας
19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
19:45 Σκεντίγια – Σλόβαν Μπρατισλάβας
19:45 Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου
19:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Αμπερντίν – Στρασβούργο
22:00 Κουόπιο – Λωζάννη
22:00 Λεχ Πόζναν – Μάιντς
22:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Σίγκμα Όλομουτς
22:00 Ρακόβ Σζέστοσχοβα – Ζρίνσκι
22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
22:00 Ριέκα – Τσέλιε
22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Χάμρουν Σπάρτανς – Σαχτάρ Ντόνετσκ (11/12)
H βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές:
ΠΗΓΗ: filathlos.gr