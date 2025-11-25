«Μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη, «παρέα» στην 7η θέση Ελ Κααμπί και Παυλίδης - Real.gr

Ο Χάρι Κέϊν πέτυχε ένα γκολ στην εμφατική νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με 6-2 και με 14 τέρματα «έπιασε» στην κορυφή των Ευρωπαίων σκόρερ τον Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν «βρήκε δίχτυα» στην εκτός έδρας ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Νιουκάστλ με 2-1.

Στην 3η θέση του πίνακα με τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, βρίσκεται ο Ιάπωνας άσος της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα με 13 γκολ, όσα έχει πετύχει και ο Κιλιάν Μπαπέ με τα «χρώματα» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το «ελληνικό στοιχείο» στον συγκεκριμένο πίνακα, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς στην πρώτη 10άδα και συγκεκριμένα στην 7η θέση, βρίσκονται με εννέα τέρματα, ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 14 γκολ σε 11 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25 ετών/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 14 γκολ σε 12 αγώνες

3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 13 γκολ σε 13 αγώνες

4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 13 γκολ σε 13 αγώνες

5. Μέισον Γκρίνγουντ (24/Μαρσέιγ/Αγγλία) 10 γκολ σε 12 αγώνες

6. Αλεξέι Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 10 γκολ σε 15 αγώνες

7. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 9 γκολ σε 11 αγώνες

8. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 9 γκολ σε 11 αγώνες

9. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 9 γκολ σε 12 αγώνες

10. Κρις Μπεντιά (29/Γιουνγκ Μπόϊς/Ακτή Ελεφαντοστού) 9 γκολ σε 13 αγώνες