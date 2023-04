Madrid Open: Απέκλεισε τον Ντόμινικ Τιμ o Τσιτσιπάς - BINTEO

Στο 1ο σετ, ο Τιμ πέρασε μπροστά με 1-4 και από εκεί και πέρα κρατώντας το σερβίς του έφτασε στο 1-0. Με τον Τσιτσιπά να είναι άψογος στο σερβίς του και με δύο μπρέικ (2-0, 5-1), το 1-1 δεν άργησε. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με μπρέικ πόιντ στο 1-1 με το διπλό λάθος του Τιμ στο 3ο σετ. Οι δύο παίκτες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Όμως, στο σημείο αυτό ένα λάθος του Τιμ χάρισε στον Τσιτσιπά μπρέικ πόιντ, αλλά ο Τιμ κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Τσιτσιπάς επέμεινε και έφτασε σε άλλα δύο μπρέικ πόιντ στη συνέχεια, όμως δεν βγήκαν επιστροφές και τελικά ο Τιμ βγήκε αλώβητος, περνώντας μπροστά με 5-6. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια και τα πάντα ξεκαθάρισαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Έλληνας επέστρεψε από το 1-3, προηγήθηκε με 5-3 και είχε δύο ματς πόιντ στο 6-4. Ο Τιμ πήρε το μίνι μπρέικ πίσω παίζοντας... φουλ επίθεση, όμως ο Στέφανος αξιοποίησε το δεύτερο ματς πόιντ του με το λάθος του Αυστριακού στο φιλέ και έκλεισε τον αγώνα.

¡High-tension match between ????Thiem and ????Tsitsipas!??

2 hours and 30 minutes of play and a tie-break in the third set were necessary for @steftsitsipas to finally come out on top with a score of 3-6, 6-1, 7-6@atptour | #MMOPEN

pic.twitter.com/QV8t7qJ4IF