Μαγκουάιρ: Δεν αισθάνομαι ότι οφείλω συγγνώμη σε κανέναν - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία εναντίον δημοσίων υπαλλήλων και προσβλητική συμπεριφορά μετά τη σύλληψή του.

Του επιβλήθηκε από το δικαστήριο της Σύρου ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή, αλλά ήδη η νομική του ομάδα κατέθεσε έφεση.

«Ήταν φρικτό. Δεν είναι κάτι που θέλω να συμβεί ξανά. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν μέσα σε μια φυλακή», είπε ο Μαγκουάιρ για τις δύο νύχτες του που ήταν υπό κράτηση.

“I feared for my life”

Manchester United captain Harry Maguire tells the BBC he thought he was being kidnapped when he was arrested in Greece last weekhttps://t.co/S3rZorWbMepic.twitter.com/UcNHLMTQwa