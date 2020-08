Μαγκουάιρ στο BBC: Στην Ελλάδα φοβήθηκα για τη ζωή μου -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: filathlos

"Ήταν τρομερό να ακούς την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν μπορούσε να το πιστέψω. Δεν θεωρώ πως χρωστάω κάποια απολογία, σε κανέναν. Η απολογία είναι κάτι που πρέπει να κάνεις όταν έχει συμβεί κάποιο λάθος. Δεν εύχομαι σε κανέναν να ζήσει αυτό που έζησα. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η ιστορία έχει φέρει σε δύσκολη θέση ένα από τα μεγαλύτερα clubs του κόσμου, μετανιώνω που έβαλα την ομάδα και τους οπαδούς σε όλο αυτό, όμως δεν έκανα κάτι λάθος. Βρέθηκα σε μια κατάσταση που μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα, οπουδήποτε. Με χτύπησαν πολύ στα πόδια, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Πανικοβλήθηκα και φοβήθηκα για τη ζωή μου, ένιωσα ότι τελείωσε η καριέρα μου. Προσπάθησα να ξεφύγω, αλλά είχα χειροπέδες χωρίς να γνωρίζω ποιοι ήταν αυτοί που είχαν συλλάβει".

“I feared for my life”

