Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η εργασιακή σχέση με τον Αμορίμ... κόστισε 25,3 εκατομμύρια ευρώ - Real.gr

Η λύση της συνεργασίας με τον Ρούμπεν Αμορίμ ενδέχεται να στοιχίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ποσό των 18,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πορτογάλος τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο στις 5 Ιανουαρίου, έπειτα από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο παρουσίας στους «Κόκκινους Διαβόλους». Υπενθυμίζεται ότι ο αγγλικός σύλλογος είχε καταβάλει 7,2 εκατομμύρια ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας calcio e finanza.

Όπως προκύπτει από την πρώτη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για τη σεζόν 2025/26, που έδωσε στη δημοσιότητα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το συνολικό κόστος της απόλυσης ανέρχεται στα 18,1 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των συνεργατών του Αμορίμ.

Στην οικονομική κατάσταση επισημαίνεται ότι έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους 15,9 εκατομμυρίων λιρών (18,1 εκατ. ευρώ), η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο εκτιμώμενο ποσό μελλοντικών αποζημιώσεων και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του οικονομικού έτους που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου καταγράφεται και η καταβολή 7,2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την αποδέσμευση του Πορτογάλου προπονητή.

Συνολικά, η συνεργασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Αμορίμ φαίνεται να επιβάρυνε τα ταμεία του συλλόγου με 25,3 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προστεθούν και τα 11,9 εκατομμύρια ευρώ που απαιτήθηκαν για τη λύση της συνεργασίας με τον προκάτοχό του, Έρικ τεν Χαγκ, καθώς και με το τεχνικό του επιτελείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ