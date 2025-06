Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Σεφτέ» με Κούνια - Real.gr

Η πρώτη μεταγραφή των «κόκκινων διαβόλων» για τη νέα χρονιά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την συμφωνία της με την Γουλβς για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Ματέους Κούνια, με τον 26χρονο παίκτη να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ολντ Τράφορντ.

Η Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε την ρήτρα αποδέσμευσης του Κούνια, η οποία ανέρχεται σε 62,5 εκατομμύρια λίρες (περίπου 74,2 εκατομμύρια ευρώ), όπως ανέφερε πηγή κοντά στην ομάδα. Η αγγλική ομάδα διατηρεί επίσης την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου για ένα ακόμη έτος.

Ο Κούνια έχει σημειώσει 33 γκολ και έχει δώσει 15 ασίστ σε 92 εμφανίσεις με την Γουλβς, εκ των οποίων τα 15 γκολ προήλθαν από την Premier League αυτή τη σεζόν.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει συμφωνήσει με την Γουλβς για την απόκτηση του Ματέους Κούνια. Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού υπόκειται σε βίζα και εγγραφή», ανέφερε η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025