Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: O Γκρίνγουντ παντρεύεται την κοπέλα που τον κατήγγειλε για βιασμό

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2022 η κοπέλα του ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον κατήγγειλε για βιασμό και ξυλοδαρμό.

Μάλιστα υπήρχε και σχετικό βίντεο που «έκαιγε» τον διεθνή Άγγλο επιθετικό Γιουνάιτεντ, όπως και ηχητικά, στα οποία ακουγόταν να την εξαναγκάζει σε σεξουαλική επαφή απειλώντας την με βία.

Mason Greenwood intends to marry his girlfriend, Harriet Robson after rape charges against him were dropped.

The pair are also set to welcome their first child together in the summer. #MUFC [The Sun] pic.twitter.com/A46BmGbRXZ