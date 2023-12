Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλαντ κινδυνεύει με βαριά τιμωρία για το ξέσπασμά του στο ματς με την Τότεναμ

Αρκετοί παίκτες της Μάντσεστερ περικύκλωσαν το διαιτητή, Σάιμον Χούπερ, όταν εκείνος σταμάτησε μία επίθεση της ομάδας δίνοντας φάουλ στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ ο Τζακ Γκρίλις έβγαινε μόνος του απέναντι στο Βικάριο.

Ειδικά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ απειλείται με βαριά τιμωρία από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία μετά τη συμπεριφορά του και το ξέσπασμά του κατά του διαιτητή Σάιμον Χούπερ.

Erling Haaland faces an FA charge after blasting referee Simon Hooper following Manchester City's six goal thriller with Tottenham at the Etihad.