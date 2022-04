Μαραθώνιος Βοστώνης: Θρίαμβος της Κένυας με Τζεπτσίρτσιρ και Τσέμπετ

Ένα μίλι πριν από το τέλος η Τζεπτσίρτσιρ έκανε σπριντ για να βρεθεί μπροστά από την Ανμπαμπέλ, αλλά η αθλήτρια από την Αιθιοποία αρνήθηκε να υποκύψει, και ξαναπήρε το προβάδισμα πριν το ζευγάρι» παλέψει στην τελική ευθεία.

Η Τζεπτσίρτσιρ, η οποία κέρδισε στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο, χρειάστηκε και βρήκε την απαιτούμενη ενέργεια, για να «κόψει» πρώτη την κορδέλα του τερματισμού σε δύο ώρες 21 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο, τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά από την αντίπαλό της. Τρίτη τερμάτισε η Κενυάτισσα Μέρι Νγκούρι.

WHAT A FINISH: Kenya’s Peres Jepchirchir wins a thrilling women's race in her #BostonMarathon debut! https://t.co/PyLwKTCInA pic.twitter.com/oIRJlQ1HM8

Ο Κενυάτης Εβανς Τσέμπετ κέρδισε σήμερα τον 126o Μαραθώνιο της Βοστώνης, σε δύο ώρες έξι λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, με τους συμπατριώτες του Λορενς Τσερόνο (2:07.21) και Μπένσον Κιπρούτο (2:07.27), να τερματίζουν σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ο αγώνας ξεκίνησε στο Χόπκινγκτον σε τέλειες συνθήκες με θερμοκρασίες να κυμαίνονται στους 10°C, καθώς ο παλαιότερος ετήσιος Μαραθώνιος στον κόσμο επέστρεψε στην παραδοσιακή ανοιξιάτικη ημερομηνία του για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Όπως είναι γνωστό ο Μαραθώνιος της Βοστώνης επέστρεψε, μετά από την ακύρωσή του το 2020 και την αναβολή τον Οκτώβριο του περασμένου έτους λόγω της πανδημίας Covid-19.

Good luck to all those running in the #BostonMarathon today! https://t.co/lhLzynmRkS