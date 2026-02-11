Μαρία Σάκκαρη: Με μαγικό δεύτερο σετ προκρίθηκε στα προημιτελικά στην Ντόχα - Real.gr

H Mαρία Σάκκαρη πανηγύρισε σπουδαία νίκη και πολύ σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open στη Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Γκρατσέβα και επιβλήθηκε με 2-0 σετ (7-6 [3], 6-0) για να παραστεί στον πρώτο της προημιτελικό σε 1.000άρι από τον Μάρτιο του 2024!

Εκεί ενδεχομένως να βρει την τρεις φορές πρωταθλήτρια Ίγκα Σβιόντεκ, που μονομαχεί σήμερα με την Ντάρια Κασάτκινα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη έχει καταφέρει στη φετινή διοργάνωση, στο πρώτο 1.000άρι του 2026, να καταγράψει πορεία δίχως καν να έχει χάσει σετ στις αναμετρήσεις της!