Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το παρών στο Ντουμπάι για να παραλάβει το εν λόγω βραβείο. Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρολεύκων», μετά το τέλος της λαμπερής εκδήλωσης, έκανε μία ανάρτηση αναφερόμενος στην τιμή που ένιωσε για τη διάκριση.

Είμαι περήφανος και νιώθω τιμή που παρέλαβα απόψε το βραβείο της "ομάδας αποκάλυψη" στα Globe Soccer Awards για τον Ολυμπιακό, σε μία πανέμορφη τελετή στο Ντουμπάι.

Ήταν μία αξιομνημόνευτη χρονιά με μία ιστορική επιτυχία για τον σύλλογο μετά την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League και του UEFA Youth League. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», σημειώνει στο ποστ του ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.

The 2024 Globe Soccer CLUB REVELATION AWARD goes to Olympiacos FC! pic.twitter.com/I6ZoqRXOKr