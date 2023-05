Masters της Ρώμης: Στέφανος Τσιτσιπάς – Νούνο Μπόρζες 2-0 - Τελείωσε με την πρόκριση σε 10 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιταλός πρόλαβε να τελειώσει χθες τον δικό του αγώνα με τον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα, τον οποίο νίκησε με 7-5, 6-3.

Σημειώνεται ότι ο Τσιτσιπάς μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Σονέγκο στο παρελθόν, αμφότερες μάλιστα σε τουρνουά Masters το 2021 (Μαϊάμι και Σινσινάτι).

Shortest day at the office ever? ??@steftsitsipas finishes his match with Nuno Borges by winning the final 2 games! #IBI23pic.twitter.com/lzIzm2dLxC