Ματίνα Νούλα (νικήτρια Αυθεντικού  Μαραθωνίου Δρόμου) σε Real fm 97,8: «Όταν μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο νιώθεις λύτρωση και συγκίνηση!»     - Real.gr

«Την στιγμή που μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο και πας για τον τερματισμό, νιώθεις λύτρωση και συγκίνηση» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Ματίνα Νούλα που κυριάρχησε στην κατηγορία των γυναικών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Για την 27χρονή πρωταθλήτρια του ΓΣ Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην διοργάνωση, τονίζοντας: «Ήταν δύσκολη πρόκληση, να κυνηγήσω το δυο στα δυο. Είχα κάνει παρά πολύ καλή προετοιμασία, οπότε περίμενα ότι θα το πετύχω, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή επίδοση, κάτι που έγινε. Ήξερα εάν πήγαινα όπως τα είχαμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου τον Ιάσωνα Ιωαννίδη θα ήμουνα πρώτη». Κάλυψε την απόσταση των 42 χιλιόμετρων 195 μέτρων από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο σε 2 ώρες.39.28 που είναι ο δεύτερος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών στις γυναίκες, μετά το 2.39.10 που έχει η Μαρία Πολύζου από το 1987. «Είναι εφικτό νομίζω στο μέλλον να κάνω ρεκόρ διαδρομής. Πρέπει όμως να συνεχίσω στο ίδιο υψηλό τέμπο την προπόνηση μου» πρόσθεσε.

Η Ματίνα Νούλα μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, στάθηκε στις δυσκολίες που έχει η αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου, τονίζοντας: «όλος ο αγώνας θέλει σωστή διαχείριση. Από το 10ο χιλιόμετρο έως το 31ο χιλιόμετρο έχει ανηφορική κλήση. Εκεί μετά τον Σταυρό, όταν μπαίνεις στην Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και αρχίζει να έχει κατηγόρα νιώθεις ότι πλησιάζεις όλο και πιο κοντά στο τέρμα». Θεωρεί ότι το τρέξιμο, είτε για κάποιον που το κάνει πολύ ερασιτεχνικά, είτε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, είναι «ψυχικό αντίδοτο!».

