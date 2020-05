Μάτζικ Τζόνσον: Ο Giannis θα ήταν σταρ και στην εποχή μου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζέιμς ήταν το πρώτο όνομα που επέλεξε ο Τζόνσον, ενώ πρόσθεσε στον Ντάραντ: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αυτός ο τύπος μπορεί να σκοράρει σε οποιαδήποτε εποχή. Ο Στεφ Κάρι θα μπορούσε ακόμα να σκοράρει με τον τρόπο που το κάνει αυτή τη στιγμή», είπε ο Τζόνσον, συμπληρώνοντας ότι ο Ντέιβις και ο Αντετόκουμπο « θα μπορούσαν σίγουρα να παίξουν στην εποχή που ήμουν εγώ».

Magic Johnson shared which five current NBA players he thinks would've been stars in MJ's era ??

(via @stephenasmith) pic.twitter.com/WNc6NxQ9Hg