Με 54 πόντους του Μάξεϊ, οι Σίξερς λύγισαν τους Μπακς στην παράταση (123-114) - Real.gr

11:11, 21/11/2025
Με 54 πόντους του Μάξεϊ, οι Σίξερς λύγισαν τους Μπακς στην παράταση (123-114)

Σε μια βραδιά χωρίς τους τραυματίες Τζοέλ Εμπίντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ταϊρίς Μάξεϊ έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και οδήγησε τη Φιλαδέλφεια σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 123-114 στην παράταση (κ.α. 106-106) επί των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Μάξεϊ τελείωσε το ματς με 54 πόντους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του (52 στις 27/4/2024), σε μια πληθωρική εμφάνιση που τον ανέδειξε σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Το μεγάλο σουτ στην παράταση ήρθε από τον Τζάστιν Έντουαρντς, ο οποίος με το μοναδικό του τρίποντο στο έξτρα πεντάλεπτο άνοιξε το σκορ και έδωσε στους Σίξερς ένα προβάδισμα που δεν απώλεσαν ξανά. Ο ίδιος κατέβασε και κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ στο τελευταίο λεπτό, που οδήγησε σε δύο βολές του Κουέντιν Γκραϊμς για το +4.

Ο Γκραϊμς είχε ήδη ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο στο 1:23 πριν από τη λήξη της παράτασης, όταν η Φιλαδέλφεια ήταν στο +1, ενώ ο Μάξεϊ «κλείδωσε» το αποτέλεσμα με τέσσερις εύστοχες βολές στα τελευταία 22,7″. Ο ηγέτης των Σίξερς ολοκλήρωσε με 12/15 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 12/14 βολες, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 κοψίματα σε 47 λεπτά συμμετοχής.

Οι Μπακς, που είχαν προηγηθεί 83-77 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μετά από σουτ του Μπόμπι Πόρτις, λύγισαν στο φινάλε και γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Ρόλινς. Ο νεαρός γκαρντ ολοκλήρωσε με 32 πόντους και 14 ασίστ, αλλά αστόχησε στο πιθανό νικητήριο σουτ της κανονικής διάρκειας. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Πόρτις 19 πόντους, ο Κάιλ Κούζμα 17 και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 11.

Για τους Σίξερς, ο Πολ Τζορτζ στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του φέτος σημείωσε 21 πόντους σε 25 λεπτά, ενώ ο Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο – Κλίπερς 129-101

Σαν Αντόνιο – Ατλάντα 135-126

Μέμφις – Σακραμέντο 137-96

Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 114-123 παρ. (κ.α. 106-106)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Τορόντο 10-5
Νέα Υόρκη 9-5
Φιλαδέλφεια 9-6
Βοστώνη 8-7
Μπρούκλιν 2-12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 13-2
Κλίβελαντ 10-6
Σικάγο 8-6
Μιλγουόκι 8-8
Ιντιάνα 2-13

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 9-6
Ατλάντα 9-7
Ορλάντο 9-7
Σάρλοτ 4-11
Ουάσινγκτον 1-13

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 15-1
Ντένβερ 11-3
Μινεσότα 10-5
Πόρτλαντ 6-9
Γιούτα 5-9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 11-4
Φοίνιξ 9-6
Γκόλντεν Στέιτ 9-8
Λ.Α. Κλίπερς 4-11
Σακραμέντο 3-13

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χιούστον 10-3
Σαν Αντόνιο 11-4
Μέμφις 5-11
Ντάλας 4-12
Νέα Ορλεάνη 2-13

 

