Με 54 πόντους του Μάξεϊ, οι Σίξερς λύγισαν τους Μπακς στην παράταση (123-114) - Real.gr

Σε μια βραδιά χωρίς τους τραυματίες Τζοέλ Εμπίντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ταϊρίς Μάξεϊ έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και οδήγησε τη Φιλαδέλφεια σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 123-114 στην παράταση (κ.α. 106-106) επί των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Μάξεϊ τελείωσε το ματς με 54 πόντους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του (52 στις 27/4/2024), σε μια πληθωρική εμφάνιση που τον ανέδειξε σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Το μεγάλο σουτ στην παράταση ήρθε από τον Τζάστιν Έντουαρντς, ο οποίος με το μοναδικό του τρίποντο στο έξτρα πεντάλεπτο άνοιξε το σκορ και έδωσε στους Σίξερς ένα προβάδισμα που δεν απώλεσαν ξανά. Ο ίδιος κατέβασε και κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ στο τελευταίο λεπτό, που οδήγησε σε δύο βολές του Κουέντιν Γκραϊμς για το +4.

Ο Γκραϊμς είχε ήδη ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο στο 1:23 πριν από τη λήξη της παράτασης, όταν η Φιλαδέλφεια ήταν στο +1, ενώ ο Μάξεϊ «κλείδωσε» το αποτέλεσμα με τέσσερις εύστοχες βολές στα τελευταία 22,7″. Ο ηγέτης των Σίξερς ολοκλήρωσε με 12/15 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 12/14 βολες, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 κοψίματα σε 47 λεπτά συμμετοχής.

Οι Μπακς, που είχαν προηγηθεί 83-77 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μετά από σουτ του Μπόμπι Πόρτις, λύγισαν στο φινάλε και γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Ρόλινς. Ο νεαρός γκαρντ ολοκλήρωσε με 32 πόντους και 14 ασίστ, αλλά αστόχησε στο πιθανό νικητήριο σουτ της κανονικής διάρκειας. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Πόρτις 19 πόντους, ο Κάιλ Κούζμα 17 και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 11.

Για τους Σίξερς, ο Πολ Τζορτζ στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του φέτος σημείωσε 21 πόντους σε 25 λεπτά, ενώ ο Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο – Κλίπερς 129-101

Σαν Αντόνιο – Ατλάντα 135-126

Μέμφις – Σακραμέντο 137-96

Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 114-123 παρ. (κ.α. 106-106)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 10-5

Νέα Υόρκη 9-5

Φιλαδέλφεια 9-6

Βοστώνη 8-7

Μπρούκλιν 2-12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 13-2

Κλίβελαντ 10-6

Σικάγο 8-6

Μιλγουόκι 8-8

Ιντιάνα 2-13

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 9-6

Ατλάντα 9-7

Ορλάντο 9-7

Σάρλοτ 4-11

Ουάσινγκτον 1-13

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 15-1

Ντένβερ 11-3

Μινεσότα 10-5

Πόρτλαντ 6-9

Γιούτα 5-9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 11-4

Φοίνιξ 9-6

Γκόλντεν Στέιτ 9-8

Λ.Α. Κλίπερς 4-11

Σακραμέντο 3-13

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 10-3

Σαν Αντόνιο 11-4

Μέμφις 5-11

Ντάλας 4-12

Νέα Ορλεάνη 2-13