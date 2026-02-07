Με άμυνα και τρίποντο, «εκτέλεσε» τον Κολοσσό ο ΠΑΟΚ (78-90) - Real.gr

Ελέγχοντας το παιχνίδι από τα μισά της πρώτης περιόδου και μετά, ο ΠΑΟΚ πέρασε αλώβητος σήμερα από τη Ρόδο, για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Κολοσσό. Κέρδισε με 90-78 και έφτασε στις 11 νίκες στο πρωτάθλημα.

«Κλειδιά» στην επιτυχία του αποτέλεσαν η εξαιρετική άμυνά του, η δυναμική του στη ρακέτα (μάζεψε 42 ριμπάουντ, 14 εκ των οποίων επιθετικά, με τον Κολοσσό να έχει συνολικά 35) και η εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 (13/31 τρίποντα).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον «Δικέφαλο» ο Μπριν Ταϊρί (11 πόντοι, 12 ασίστ). Εξαιρετικοί ήταν, επίσης, οι Κλίβελαντ Μέλβιν (20 πόντοι, με 4/5 τρίποντα), Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νίκος Χουγκάζ (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό, ο οποίος υπέστη τη 13η ήττα του στην GBL, ήταν ο Τέβιν Μακ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

Βάζοντας την μπάλα στη ρακέτα με τον Άκιν, ο Κολοσσός άρχισε δυναμικότερα το ματς και προηγήθηκε στο 3’ με +9 (11-2). Διαφορά την οποία, τρία λεπτά αργότερα, με τη συνδρομή του Γκαλβανίνι, έστειλε στο +13 (6’ 19-6).

Βελτιώνοντας, σταδιακά την άμυνά του και έχοντας κινητήριους μοχλούς επιθετικά τους Άλεν, Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» επιμέρους 3-17 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 12’ με 22-23. Απόσταση που, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.74 με τους Ντίμσα (2/2 τρίποντα), Ταϊρί (1/1 τρίποντα), Μέλβιν (1/1 τρίποντα), «μεγάλωσε» στο 17’ στο +12 (27-39).

Οι γηπεδούχοι , με τη ‘δράση’ του Μακ, μείωσαν στο 23’ στο τρίποντο. Με 10 συνεχείς πόντους από τον Μέλβιν (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και ένα δίποντο από τον Άλεν, οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν στο 26’ με +13 (47-50).

Ο Κολοσσός πλησίασε στους έξι πόντους (56-62, 59-65), ο ΠΑΟΚ βρήκε επιθετικά λύση από τον Χουγκάζ (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και πήγε στο 31’ εκ νέου στο +11 (59-70). Στο 35’ ο «Δικέφαλος» απέκτησε «αέρα» 15 πόντων (64-79) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 38’ οι Θεσσαλονικείς είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το +20 (70-90).

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε, πριν το τζάμπολ, του αγώνα στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη (5/2).

* Την υποστήριξη μερικών δεκάδων φιλάθλων του είχε στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα από το έβδομο λεπτό της αναμέτρησης, τιμώντας, με αυτήν την κίνηση, τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου», οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. «Σήκωσαν», ακόμη, τεράστιο πανό για τα θύματα και άφησαν λουλούδια στα κάγκελα.

*Θεατής της αναμέτρησης για τον «Δικέφαλο», αν και ταξίδεψε με την αποστολή στο «Νησί των Ιπποτών», έμεινε ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, εσχάτως. Εκτός πλάνων, λόγω ίωσης, έμεινε και ο Αντώνης Κόνιαρης. Ο διεθνής γκαρντ δεν ταξίδεψε στη Ρόδο, ήλπιζαν οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ πως θα ήταν εφικτό να «πετάξει» σήμερα από τη Θεσσαλονίκη για το νησί, ωστόσο η κατάστασή του δε βελτιώθηκε, με συνέπεια να παραμείνει στη βάση των «ασπρόμαυρων».

Διαιτητές: Καρπάνος, Μαγκλογιάννης, Λεβεντάκος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 16 (2), Μακ 19 (1), Νίκολς 6, Γκαλβανίνι 16, Άκιν 13, Κένεντι 3 (1), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 3 (1), Κουρουπάκης 2.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 20 (4), Ταϊρί 11 (3), Περσίδης 5 (1), Μουρ 17, Ντίμσα 6 (2), Άλεν 13 (1), Χουγκάζ 15 (2), Ομορούγι 2, Ζάρας 1, Φίλλιος.